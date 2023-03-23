Независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая рассказала, правомерно ли отправлять призывников в зону СВО.
В начале апреля стартует весенняя призывная компания. В связи с этим возникает множество вопросов о том, могут ли призывники стать участниками спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области начали раздавать повестки в военкоматы.
По словам представителей Минобороны, призывников не направляют на фронт. Лютницкая напомнила, что указ президента о проведении в стране частичной мобилизации в России ещё действует, так как указ об отмене предыдущего не был опубликован.
"Основываясь на действующем законодательстве, можно сказать, что раз указ есть, то частичная мобилизация действует", — цитирует слова Лютницкой интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Эксперт отметила, что сроки обучения военному делу перед отправкой на фронт для граждан, призванных в армию в рамках частичной мобилизации, не обозначены.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.