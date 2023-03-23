Юрист рассказала, могут ли призывника отправить в зону СВО: "Раз указ есть, то частичная мобилизация действует"

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая рассказала, правомерно ли отправлять призывников в зону СВО.

В начале апреля стартует весенняя призывная компания. В связи с этим возникает множество вопросов о том, могут ли призывники стать участниками спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области начали раздавать повестки в военкоматы.

По словам представителей Минобороны, призывников не направляют на фронт. Лютницкая напомнила, что указ президента о проведении в стране частичной мобилизации в России ещё действует, так как указ об отмене предыдущего не был опубликован.

"Основываясь на действующем законодательстве, можно сказать, что раз указ есть, то частичная мобилизация действует", — цитирует слова Лютницкой интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Эксперт отметила, что сроки обучения военному делу перед отправкой на фронт для граждан, призванных в армию в рамках частичной мобилизации, не обозначены.