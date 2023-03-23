Генштаб ВСУ заявил, что все подразделения ВС РФ вышли из Новой Каховки

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Представители Генерального штаба ВС Украины заявили, что армия РФ покинула населённый пункт Новая Каховка в Херсонской области.

"По состоянию на 22 марта 2023 года все войска оккупанта, которые были размещены в городе, покинули его", — приводят данные сводки военкоры "Русской Весны".

Жители Херсонской области, поддерживающие Украину, отреагировали на это заявление с явным недоверием и возмущением. Российские военные смеются над этой ложью. Фронт проходит вдоль берега Днепра, а российская сторона берега находится под полным контролем.