Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Байден рассмешил американцев, признавшись, что ему страшно находиться в Белом доме
Миронов осадил Столтенберга: Китай переговоров с марионетками США не ведёт
Продюсера Иосифа Пригожина возмутили поступки Аллы Пугачёвой в Израиле: "Тормозите!"
РБК: в Госдуме РФ предложили передвижной бункер и щит-невидимку для отправки в зону СВО на Украине
Кива: команда Зеленского заработала 6,7 млрд гривен на снабжении ВСУ
Аналитик Онуфриенко заявил, что ВСУ опоздали с контратакой в Артёмовске
Марочко: ВСУ активно используют разведку боем для прощупывания обороны РФ в ЛНР
ВО: дроны ВКС РФ уничтожили иностранные комплексы ПВО в Киевской области
Севастополь был атакован морскими беспилотниками ВСУ

Рогов: армия Украины готовит несколько ударов на Запорожском направлении

Силовые структуры

Киевский режим готовит серию ударов на Запорожском направлении, при этом часть из них следует рассматривать в качестве отвлекающих манёвров, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов: армия Украины готовит несколько ударов на Запорожском направлении

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают накапливать резервы для наступательной операции. Он не исключил, что украинские боевики будут использовать западные танки и авиацию на линии соприкосновения в Запорожской области.

"Противник готовит несколько ударов, часть из них отвлекающие, часть — основные", — уточнил Рогов в беседе с РИА Новости.

Кроме того, он добавил, что украинское командование хочет вывести свои войска к Азовскому морю. Направлением главного удара ВСУ может стать Мариуполь, считает чиновник. Как пояснил представитель администрации, западные лидеры, поддерживающий Киев, испытывают сильное раздражение на фоне быстрых темпов восстановления города.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Удар возмездия: ракеты бьют по аэродрому Одессы, с которого атаковали Джанкой 

В Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.

Ракеты ВС РФ бьют по аэродрому в Одессе, с которого дроны вылетели атаковать Джанкой
РБК: эксперты заявили, что снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams и Leopard имеют высокую токсичность
Эксперты объяснили, в чём опасность снарядов с обеднённым ураном
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Шойгу о решении Британии передать ВСУ снаряды с обеднённым ураном: России есть, чем ответить
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
Названы признаки подготовки ВСУ к контрнаступлению
Украина планирует прорвать сухопутный мост в Крым
Врач-хирург Шестаков рассказал о проблемах со здоровьем Костомарова
Врач-хирург Шестаков рассказал о проблемах со здоровьем Костомарова
Последние материалы
Продюсера Иосифа Пригожина возмутили поступки Аллы Пугачёвой в Израиле: "Тормозите!"
РБК: в Госдуме РФ предложили передвижной бункер и щит-невидимку для отправки в зону СВО на Украине
Кива: команда Зеленского заработала 6,7 млрд гривен на снабжении ВСУ
Аналитик Онуфриенко заявил, что ВСУ опоздали с контратакой в Артёмовске
Марочко: ВСУ активно используют разведку боем для прощупывания обороны РФ в ЛНР
ВО: дроны ВКС РФ уничтожили иностранные комплексы ПВО в Киевской области
Севастополь был атакован морскими беспилотниками ВСУ
Япония пообещала продвигать санкции против РФ и помочь Киеву "надавить" на Москву
Марочко: Киев бросил умирать раненых солдат ВСУ после неудачной атаки на Купянском направлении
Пять неожиданностей для хозяина щенка: 28 маленьких острых клыков и хаос в вашем доме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников