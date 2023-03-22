Рогов: армия Украины готовит несколько ударов на Запорожском направлении

Киевский режим готовит серию ударов на Запорожском направлении, при этом часть из них следует рассматривать в качестве отвлекающих манёвров, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают накапливать резервы для наступательной операции. Он не исключил, что украинские боевики будут использовать западные танки и авиацию на линии соприкосновения в Запорожской области.

"Противник готовит несколько ударов, часть из них отвлекающие, часть — основные", — уточнил Рогов в беседе с РИА Новости.

Кроме того, он добавил, что украинское командование хочет вывести свои войска к Азовскому морю. Направлением главного удара ВСУ может стать Мариуполь, считает чиновник. Как пояснил представитель администрации, западные лидеры, поддерживающий Киев, испытывают сильное раздражение на фоне быстрых темпов восстановления города.