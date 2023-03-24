Танковые снаряды с обеднённым ураном, которые Великобритания пообещала Киеву, не дадут преимущества ВСУ в бою, но Россия не должна оставлять это без ответа, уверен военный аналитик Михаил Онуфриенко.
Он отметил, что урановые снаряды имеют более твёрдый сердечник, а это не является большой угрозой для современных систем защиты российских боевых машин. Главная опасность этих боеприпасов — образующаяся после разрыва урановая пыль, которая может в будущем вызвать онкологические заболевания у танкистов.
"Единственный способ их (поставки снарядов с ураном. — Прим. ред.) остановить — это действительно продемонстрировать весь спектр имеющихся в России вооружений, которые до сих пор не применялись", — заявил эксперт в интервью Телеканалу "360".
Он подчеркнул, что говорит не о ядерном оружии, а о новейших высокоточных ракетах и снарядах, которыми можно уничтожать пункты снабжения ВСУ, чтобы кардинально изменить ситуацию на передовой.
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МУС воплощает коллективную приверженность стран-участниц в "борьбе с безнаказанностью", отмечается в заявлении ведомства.