Военный эксперт Онуфриенко назвал способ ответить на отправку ВСУ снарядов с ураном

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Танковые снаряды с обеднённым ураном, которые Великобритания пообещала Киеву, не дадут преимущества ВСУ в бою, но Россия не должна оставлять это без ответа, уверен военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Он отметил, что урановые снаряды имеют более твёрдый сердечник, а это не является большой угрозой для современных систем защиты российских боевых машин. Главная опасность этих боеприпасов — образующаяся после разрыва урановая пыль, которая может в будущем вызвать онкологические заболевания у танкистов.

"Единственный способ их (поставки снарядов с ураном. — Прим. ред.) остановить — это действительно продемонстрировать весь спектр имеющихся в России вооружений, которые до сих пор не применялись", — заявил эксперт в интервью Телеканалу "360".

Он подчеркнул, что говорит не о ядерном оружии, а о новейших высокоточных ракетах и снарядах, которыми можно уничтожать пункты снабжения ВСУ, чтобы кардинально изменить ситуацию на передовой.