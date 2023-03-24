Марочко: Киев стягивает артиллерию производства СССР и НАТО под Артёмовск

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Южнодонецком направлении украинские боевики стягивают артиллерию в населённые пункты, расположенные неподалёку от Артёмовска, следует из заявления подполковника армии Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.

По его словам, под Артёмовском замечено большое количество буксируемых гаубиц, самоходной и реактивной артиллерии Вооружённых сил Украины (ВСУ). Речь идёт об установках, произведённых в СССР и странах Североатлантического альянса, уточнил подполковник.

"В районы Миньковки, Марково и Часова Яра прибыли различные артиллерийские системы", — подтвердил Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее военспец Владислав Шурыгин сравнил боевые действия в Артёмовске со Сталинградской битвой. Как пояснил эксперт, киевский режим готовит наступление на этом направлении.