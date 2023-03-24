Российские войска должны добиться всех целей, чтобы защитить территорию страны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что в ходе военной спецоперации на Украине не стоит исключать ничего: если будет нужно, то ВС РФ дойдут до Киева или Львова.
"Если до Киева надо дойти — значит, надо идти до Киева, если до Львова — значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу", — сказал политик в беседе с журналистами.
Ранее он предупредил о чудовищных последствиях для всего мира в случае столкновения сильнейших армий.
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