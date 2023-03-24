ТАСС: артиллерия РФ сокрушила шесть автомобилей ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы РФ с помощью артиллерийских установок нанесли сокрушительный удар по украинскому подразделению на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомлённый источник в экстренных службах, армия Украины в результате российской атаки лишилась шести автомобилей. По словам собеседника агентства, цели были поражены неподалёку от Антоновки под Херсоном в ночь на 24 марта.

Он также добавил, что 15 украинских боевиков погибли во время артиллерийского обстрела, ещё 12 солдат ВСУ ранены.

Ранее стало известно, что артиллерия РФ ликвидировала гаубицы Д-30 и Мста-Б, а также 120-миллиметровый миномёт ВСУ на Херсонском направлении спецоперации.