Бойцы РФ с помощью артиллерийских установок нанесли сокрушительный удар по украинскому подразделению на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомлённый источник в экстренных службах, армия Украины в результате российской атаки лишилась шести автомобилей. По словам собеседника агентства, цели были поражены неподалёку от Антоновки под Херсоном в ночь на 24 марта.
Он также добавил, что 15 украинских боевиков погибли во время артиллерийского обстрела, ещё 12 солдат ВСУ ранены.
Ранее стало известно, что артиллерия РФ ликвидировала гаубицы Д-30 и Мста-Б, а также 120-миллиметровый миномёт ВСУ на Херсонском направлении спецоперации.
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