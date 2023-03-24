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Newsweek: США посадили ВСУ на "голодную диету", не обеспечив техникой для прорыва на фронте

1:01
Силовые структуры

Официальный Вашингтон посадил армию Украины на "голодную диету", не обеспечив достаточным количеством военной техники для успехов на фронте. Об этом пишет Newsweek.

Newsweek: США посадили ВСУ на "голодную диету", не обеспечив техникой для прорыва на фронте

Как отмечает обозреватель Майкл Вазиура, Киев не может осуществить прорыв на линии соприкосновения из-за недостаточной помощи Запада. Для разъяснения ситуации журналист обратился к военному специалисту Джорджу Барросу из Института изучения войны, который подтвердил, что украинские подразделения действительно сталкиваются с дефицитом снарядов и техники.

"Мы держим Украину на голодной диете военной помощи", — подчеркнул эксперт.

При этом автор материала напомнил, что многие налогоплательщики на Западе призывают сократить поддержку Киева из-за невозвратных расходов.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил о нехватке военнослужащих в рядах ВСУ. По его словам, киевский режим готовится к ужесточению мобилизации.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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