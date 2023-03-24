Newsweek: США посадили ВСУ на "голодную диету", не обеспечив техникой для прорыва на фронте

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный Вашингтон посадил армию Украины на "голодную диету", не обеспечив достаточным количеством военной техники для успехов на фронте. Об этом пишет Newsweek.

Как отмечает обозреватель Майкл Вазиура, Киев не может осуществить прорыв на линии соприкосновения из-за недостаточной помощи Запада. Для разъяснения ситуации журналист обратился к военному специалисту Джорджу Барросу из Института изучения войны, который подтвердил, что украинские подразделения действительно сталкиваются с дефицитом снарядов и техники.

"Мы держим Украину на голодной диете военной помощи", — подчеркнул эксперт.

При этом автор материала напомнил, что многие налогоплательщики на Западе призывают сократить поддержку Киева из-за невозвратных расходов.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил о нехватке военнослужащих в рядах ВСУ. По его словам, киевский режим готовится к ужесточению мобилизации.