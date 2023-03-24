Сатановский: эффективный способ вразумить США — ударить по их войскам

Москва сможет образумить США, лишь прибегнув к двум стратегическим решениям.

В этом уверен политолог Евгений Сатановский.

Надо заставить Штаты поверить, что Россия готова на любые действия, чтобы защитить себя. Во-первых, Кремль обязан дать понять, что может уничтожить американцев в любой момент, а значит должен совершить показательный удар по безлюдным территориям. Во-вторых, на Вашингтон эффективно воздействует потеря какого-то личного состава.

"Они реагируют на две вещи: угрозу физического уничтожения и ликвидацию определенного количества личного состава. По войнам в Корее и Вьетнаме мы знаем, что несколько десятков тысяч уничтоженных американских военных позволяют сильно напрячь общественное мнение в США. Кто, где, в какой форме их ликвидирует — совершенно всё равно, но это одна из задач, если мы хотим влиять на американское руководство", — в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявил аналитик.

Западные страны взяли курс на ликвидацию РФ, и в таких условиях Москве следует отбросить рассуждения о принципах, отметил Сатановский. Запад не верит в предупреждения РФ, в том числе о ядерном ответе, и донесение реальности угрозы является для России вопросом выживания.

Терять нам абсолютно нечего, подытожил эксперт.