Ходаковский о портретах бойцов СВО на рекламных плоскостях: узнаём о новинках в области женской гигиены

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский раскритиковал практику вывешивать портреты участников СВО на рекламных плоскостях.

Ходаковский передал низкий поклон тем, кто отдаёт дань уважения участникам СВО. Он вспомнил, что в 2014 году на Донбассе проводили акцию под названием "Наши павшие как часовые".

Ранее Александр Ходаковский объяснил, почему российская армия не может "углублять и расширять" наступление на СВО.

"Согласитесь, по сравнению с подходом, когда портреты героев вешают на рекламные плоскости, где после поворота картинки мы имеем "счастье" узнать о новинках в области женской гигиены", — выразил своё мнение бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.