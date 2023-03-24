Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский раскритиковал практику вывешивать портреты участников СВО на рекламных плоскостях.
Ходаковский передал низкий поклон тем, кто отдаёт дань уважения участникам СВО. Он вспомнил, что в 2014 году на Донбассе проводили акцию под названием "Наши павшие как часовые".
Ранее Александр Ходаковский объяснил, почему российская армия не может "углублять и расширять" наступление на СВО.
"Согласитесь, по сравнению с подходом, когда портреты героев вешают на рекламные плоскости, где после поворота картинки мы имеем "счастье" узнать о новинках в области женской гигиены", — выразил своё мнение бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.
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