Военкор Филатов: боевик ВСУ попытался остановить бросивший его БТР M113

В распоряжении военного корреспондента Андрея Филатова появились уникальные кадры. В районе населённого пункта Водяное боевики украинской армии начали отступать на бронетранспортёре M113.

Однако из-за спешки солдаты ВСУ забыли своего сослуживца на дороге. Военнослужащий отчаянно пытался догнать БМП. Он несколько раз дёрнул за люк десантного отделения, но водитель не заметил его и продолжил путь. В результате солдат остался в гордом одиночестве.

"Бежал так, что пятки сверкали", — рассказал Филатов в репортаже для RT.