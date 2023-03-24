В распоряжении военного корреспондента Андрея Филатова появились уникальные кадры. В районе населённого пункта Водяное боевики украинской армии начали отступать на бронетранспортёре M113.
Однако из-за спешки солдаты ВСУ забыли своего сослуживца на дороге. Военнослужащий отчаянно пытался догнать БМП. Он несколько раз дёрнул за люк десантного отделения, но водитель не заметил его и продолжил путь. В результате солдат остался в гордом одиночестве.
"Бежал так, что пятки сверкали", — рассказал Филатов в репортаже для RT.
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