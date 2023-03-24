Минобороны РФ назвало последствия использования снарядов с обеднённым ураном

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Начальник войск радиационной химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что использование снарядов с обеднённым ураном, которые Британия планирует поставить Украине, может привести к заражению посевных площадей и вызвать серьёзные патологии у людей при попадании урановой пыли в их организмы.

При взрыве боеприпас с обеднённым ураном приводит к образованию подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые могут спровоцировать развитие серьёзных патологий, отметил Кириллов.

Генерал-лейтенант объяснил, что обеднённый уран попадает в человеческий организм в виде пыли.

"Потоки альфа-излучения от мелких частиц урана, осевших в верхних и нижних дыхательных путях, легких и пищеводе вызывают развитие злокачественных опухолей", — сообщил Кириллов в Telegram-канале Минобороны РФ.

Опасность применения обеднённого урана в военных целях давно известна. Ещё в 2008 году Всемирная организация здравоохранения призывала запретить снаряды с обеднённым ураном во всем мире из-за их негативного влияния на здоровье и окружающую среду.