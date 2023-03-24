Украина не может победить ни при каком раскладе. Ничем не помогут Киеву и американские и немецкие танки, которые будут бессильны против превосходящих по мощи российских военно-воздушных сил и артиллерии. Такое мнение высказал живущий в России ветеран американской армии Дэниел Кастеллон в своём блоге.
Бывший военный считает, что Россия в этом плане "король", а её артиллерия — лучшая.
"Если НАТО хотят победить в этом вооружённом конфликте, то им нужно отправить на Украину своих солдат лично. Но это будет третья мировая. По какой-то причине, Киев любит "сражаться до последнего украинца", а Америка, судя по всему, не хочет, чтобы Украина одержала победу", — добавил офицер.
Ранее ветеран боевых действий армии США Дэн Райс, назначенный в прошлом году специальным советником главкома ВСУ Валерия Залужного, анонсировал "очень мощное" контрнаступление ВСУ, которое шокирует весь мир.
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