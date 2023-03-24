Над Чёрным морем наблюдается активность британской авиации. Британские истребители вошли в воздушное пространство Российской Федерации возле Крыма. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Судя по имеющейся информации, истребители Королевских ВВС Великобритании сопровождают самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint. О том, был ли полёт согласован, не сообщается.
Ранее истребитель Су-27 ВКС России попытался сбить беспилотник Bayraktar над Чёрным морем по той же схеме, что и дрон США MQ-9 Reaper.
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