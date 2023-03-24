Flightradar: разведчик и истребители ВВС Британии вошли в воздушное пространство РФ возле Крыма

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Над Чёрным морем наблюдается активность британской авиации. Британские истребители вошли в воздушное пространство Российской Федерации возле Крыма. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Судя по имеющейся информации, истребители Королевских ВВС Великобритании сопровождают самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint. О том, был ли полёт согласован, не сообщается.

Ранее истребитель Су-27 ВКС России попытался сбить беспилотник Bayraktar над Чёрным морем по той же схеме, что и дрон США MQ-9 Reaper.