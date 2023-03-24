Политолог: США рассчитывают переломить ситуацию на поле боя, затянув конфликт на Украине

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

США вряд ли настроены достаточно быстро завершить украинский конфликт, они рассчитывают на игру вдолгую. Такое мнение высказал в беседе с Pravda.Ru политолог Олег Барабанов.

Затягивание конфликта, как полагают в Белом доме, усилит негативный эффект от санкций и ослабит экономику России. И это как раз позволит, с их точки зрения, рано или поздно переломить ситуацию и на поле боя, отметил эксперт.

"Опять же уже розданы военные подряды на производство больших объёмов вооружения. Так что украинский конфликт в его нынешней форме как минимум на среднесрочную перспективу", — пояснил собеседник издания.

Аналитик выразил уверенность, что Запад будет потихоньку поставлять Киеву новые типы вооружения.