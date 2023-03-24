США вряд ли настроены достаточно быстро завершить украинский конфликт, они рассчитывают на игру вдолгую. Такое мнение высказал в беседе с Pravda.Ru политолог Олег Барабанов.
Затягивание конфликта, как полагают в Белом доме, усилит негативный эффект от санкций и ослабит экономику России. И это как раз позволит, с их точки зрения, рано или поздно переломить ситуацию и на поле боя, отметил эксперт.
"Опять же уже розданы военные подряды на производство больших объёмов вооружения. Так что украинский конфликт в его нынешней форме как минимум на среднесрочную перспективу", — пояснил собеседник издания.
Аналитик выразил уверенность, что Запад будет потихоньку поставлять Киеву новые типы вооружения.
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