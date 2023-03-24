The Wall Street Journal: в случае войны между США и Китаем у Вашингтона закончатся боеприпасы через день

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В случае войны между Соединёнными Штатами и КНР у американской армии закончатся боеприпасы всего за один день столкновений.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

"Затраты будут огромными, потери могут варьироваться от 15 до 50 человек в каждом избирательном округе США, или примерно от 5000 до 20000 американцев. Всего за один день боевых действий у США закончатся противокорабельные ракеты большой дальности", — пишут авторы американской газеты.

Ранее губернатор штата Флорида Рон ДеСантис хочет, чтобы Вашингтон избегал "территориального спора" на Украине.