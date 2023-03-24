Населённый пункт Марьинка в ДНР уже почти полностью перешёл под контроль российских войск. До полного освобождения Марьинку отделяет всего одна зона в западной части города, на которой всё ещё остаются украинские националисты. Такой информацией поделился врио главы республики Денис Пушилин.
Врио главы ДНР отметил, что на этом направлении не стихают изматывающие бои.
"Что касается Марьинского направления: продолжаются достаточно ожесточенные бои, в западной части остался небольшой, наверное, участок самой Марьинки для того, чтобы уже полностью мы могли говорить, что Марьинка освобождена", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Врио главы республики добавил, что ВСУ в этом районе отступать не желают, и держатся за счёт перебрасываемых сюда резервов.
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