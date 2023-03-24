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Пушилин: Марьинка практически освобождена, остался один участок на западе

0:56
Силовые структуры

Населённый пункт Марьинка в ДНР уже почти полностью перешёл под контроль российских войск. До полного освобождения Марьинку отделяет всего одна зона в западной части города, на которой всё ещё остаются украинские националисты. Такой информацией поделился врио главы республики Денис Пушилин.

Пушилин: Марьинка практически освобождена, остался один участок на западе

Врио главы ДНР отметил, что на этом направлении не стихают изматывающие бои.

"Что касается Марьинского направления: продолжаются достаточно ожесточенные бои, в западной части остался небольшой, наверное, участок самой Марьинки для того, чтобы уже полностью мы могли говорить, что Марьинка освобождена", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Врио главы республики добавил, что ВСУ в этом районе отступать не желают, и держатся за счёт перебрасываемых сюда резервов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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