Рогов: если ВСУ перережут сухопутный коридор к Азовскому морю, Херсонская область и Крым окажутся под ударом

Член главного совета администрации Владимир Рогов в беседе с Pravda.Ru рассказал о том, что сейчас происходит в Запорожской и Херсонской областях.

Рогов отметил, что на запорожском направлении ситуация стабильно напряжённая. Каждый день идут попытки прорыва ДРГ (диверсионно-разведывательных групп), каждый день идут разведки боем, каждый день артиллеристские обстрелы.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" уверен, что ситуация на Запорожской направлении складывается тревожная, и он не сомневается, что ВСУ будут наступать в сторону Азовского моря.

"Лично у меня практически нет сомнений, что эти нацистские черти сунутся на запорожском направлении в сторону Азовского моря. Но сунутся минуя города, чтобы не увязнуть в уличных боях, чтобы дойти до Азовского моря и перерезать сухопутный коридор", — сказал Рогов.

Он напомнил, что такими планами не раз делилась западная пресса, а также сами киевские власти.

Член главного совета администрации Запорожской области выразил беспокойство, что если ВСУ смогут дойти до Азовского моря, ситуация для российской стороны может быть очень тревожной.

"Наша группировка в Херсонской области лишается подвоза вооружения, боеприпасов и, соответственно, всё - она не может долго там контролировать данную территорию по той простой причине, что нечем будет воевать. Это во-первых. Во-вторых, сразу наносится большой удар по Крыму с точки зрения продуктовой безопасности, продовольственной точнее, и безопасности как таковой физической. А учитывая новые поставки Западом массы вооружений, то Крым тогда будет под ударом по всех смыслах", — отметил Рогов.

Чиновник добавил, что в таком случае под ударом окажется и Крымский мост, и всё снабжение Крыма в целом.

ВС РФ знает об этих планах ВСУ и готовится дать им достойным ответ — создаёт несколько линий глубоко эшелонированной обороны, способной надолго задержать противника, чтобы можно было его потом "добить" ракетным и артиллерийским огнём.