Эксперт: Украина может пойти по пути чеченских террористов и показательно захватить город России в тылу

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим может прибегнуть к опыту террористов — зайти вглубь приграничных городов РФ и устроить показательные акции, выдав факт как победу.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Михайлов.

"У нас три региона находятся в прямом соприкосновении с украинской территорией — это Брянская, Курская и Белгородская области, то есть, какой-то формат — как это происходило в 90-е годы, террористические группировки захватывали больницы, школы и требовали решения политических вопросов. Вывод группировки, независимость Ичкерии и так далее", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал аналитик.

По его словам, такое может опять произойти, учитывая, что инциденты уже были. Наверняка сценарии тоже есть, отметил Михайлов.

На локальных участках зоны СВО, допустим, происходит проникновение ДРГ и организация показательных терактов, которые можно размножить в Сети, показать очередную "победу" над Россией, подытожил эксперт.