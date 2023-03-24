Уже в ближайшее время в зоне спецоперации следует ожидать серьёзные боевые события сразу на нескольких направлениях. Об этом предупредил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец.
"В районе Артёмовска противник сосредоточил силы, которых на поле боя ещё не было — порядка 80 тысяч человек. В ближайшее время нужно быть готовыми к серьёзным боевым событиям", — рассказал Баранец в беседе с Радио 1.
Помимо Артёмовска, противник сосредотачивает силы в Запорожской области. Баранец считает, что несмотря на усилия ВС РФ по возведению обороны, группировку ВСУ сложно будет разбить. Эксперт надеется, что российское командование знает, как справиться с этим огромным резервом ВСУ. Если такой план действительно есть, о нём все узнают уже совсем скоро.
Баранец добавил, что сейчас обе стороны пытаются найти друг у друга слабые места в обороне. И скоро станет ясно, как именно намерена действовать огромная группировка ВСУ. Полковник выразил надежду, что российские военные дадут ей достойный отпор и разгромят противника.
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