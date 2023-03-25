Главком ВСУ Залужный сообщил куратору из Великобритании о "тяжёлой ситуации в Бахмуте"

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование украинской армии еженедельно отчитывается перед "западными партнёрами" из США, Великобритании и Франции. Валерий Залужный сообщил, что в пятницу звонил начальнику британского штаба обороны Энтони Радакину.

Можно предположить, что главком ВСУ уговаривал Лондон повлиять на Владимира Зеленского, который запрещает украинским войскам уходить из Артёмовска (Бахмута). Приказ Киева удерживать город уже стоил армии Украины огромных потерь в живой силе и тяжёлой технике.

"Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении — наиболее сложно", — написал Залужный на своей странице в соцсети Facebook*.

Ранее он также признавал, что регулярно звонит начальнику Объединенного штаба ВС Франции Тьерри Буркхарду и главе комитета начальников штабов США Марку Милли.

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