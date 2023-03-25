Ходаковский: батальон "Восток" станет основой спецназа Росгвардии в новом органе в ДНР

Командир батальона "Восток" армии Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский раскрыл дальнейшую судьбу подразделения после присоединения ДНР к России. Он отметил, что батальон создавался под конкретные цели и задачи.

По его словам, теперь "Восток" станет основой спецназа Росгвардии в новом территориальном органе, который создаётся в Республике. Комбат также призвал вступать в ряды воинского формирования добровольцев из России, так как местный ресурс выжат "досуха".

"Приглашаем каждого, кому ещё не вручили повестку и кто не может оставаться в стороне, когда решается судьба нашей Родины, в наши ряды. Сегодня я не сообщаю конкретики — понятно, что если речь идёт о спецназе, то должно быть хотя бы минимальное соответствие по физическим кондициям. Профессионалами мы будем делать вас уже на месте", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.