Командир батальона "Восток" армии Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский раскрыл дальнейшую судьбу подразделения после присоединения ДНР к России. Он отметил, что батальон создавался под конкретные цели и задачи.
По его словам, теперь "Восток" станет основой спецназа Росгвардии в новом территориальном органе, который создаётся в Республике. Комбат также призвал вступать в ряды воинского формирования добровольцев из России, так как местный ресурс выжат "досуха".
"Приглашаем каждого, кому ещё не вручили повестку и кто не может оставаться в стороне, когда решается судьба нашей Родины, в наши ряды. Сегодня я не сообщаю конкретики — понятно, что если речь идёт о спецназе, то должно быть хотя бы минимальное соответствие по физическим кондициям. Профессионалами мы будем делать вас уже на месте", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.
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