Дмитрий Медведев заявил, что военкоматы РФ пора "привести в чувство" для того, чтобы увеличить российскую армию.
Зампред Совбеза РФ объяснил, что армия РФ должна стать смешанной и включать в себя как призывников, так и контрактников.
Ранее юрист Ольга Лютницкая объяснила правомерно ли отправлять призывников в зону СВО.
"Наша армия должна стать больше — не менее 1,5 млн человек”, — отметил российский политик в ролике, размещённом в его Telegram-канале.
Он признал, что к проведению спецоперации на Украине отдельные институты оказались не готовы, так как военкоматы ими не занимались длительное время.
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