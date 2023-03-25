Медведев объяснил, что российская армия должна стать больше: "Не менее 1,5 млн человек”

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Дмитрий Медведев заявил, что военкоматы РФ пора "привести в чувство" для того, чтобы увеличить российскую армию.

Зампред Совбеза РФ объяснил, что армия РФ должна стать смешанной и включать в себя как призывников, так и контрактников.

Ранее юрист Ольга Лютницкая объяснила правомерно ли отправлять призывников в зону СВО.

"Наша армия должна стать больше — не менее 1,5 млн человек”, — отметил российский политик в ролике, размещённом в его Telegram-канале.

Он признал, что к проведению спецоперации на Украине отдельные институты оказались не готовы, так как военкоматы ими не занимались длительное время.