ВС Украины готовятся форсировать Днепр с захватом плацдарма на левом берегу

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Херсонской области киевское командование наводит шумиху. ВС Украины продолжают готовиться форсировать Днепр с захватом плацдарма на его левом берегу.

Российские войска в районе Голой Пристани и Олешек постоянно пресекают попытки противника высадить десант напротив данных населённых пунктов артиллерией или огнём авиации. Вероятно, Генштаб ВСУ предпринимает подобные попытки ради отвлечения внимания, так как Херсонское направление не является для них приоритетным.

Как пишет "Военное обозрение", противник может попытаться форсировать Днепр в любом месте, но наиболее вероятное место — это район Голой Пристани.