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Генерал Болдырев: без левобережной Украины нам удачи не видать

1:09
Силовые структуры » Министерство обороны

Бывший главнокомандующий сухопутных войск России Владимир Болдырев считает, что у ВС РФ есть реальная возможность заставить Киев капитулировать.

Генерал Болдырев: без левобережной Украины нам удачи не видать

"Хватит топтаться на месте, нужно занять всю левобережную Украину", — сказал генерал армии Telegram-каналу "Радиоточка НСН".

Болдырев напомнил, что на территории Незалежной против России действуют "от трёх тысяч военных НАТО", поэтому из двух военных стратегий — захват приграничных земель и их присоединение и захват как можно большей территории противника — нужно выбирать вторую. И только реализовав её, "можно начинать торг":

"Киев может заставить капитулировать разгром группировок, захват территории и ничего другое".

По словам генерала, ВСУ "могут воевать до бесконечности", потому что им и "деньги дают, и оружие". А вот для нас "любое топтание на месте" "смертельно опасно":

"Если стоять на занимаемых рубежах, то маловероятно, что мы вынудим их сдаться. Ближайшая задача Днепр, надо занять все левобережье", уверен экс-главком.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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