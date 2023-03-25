Бывший главнокомандующий сухопутных войск России Владимир Болдырев считает, что у ВС РФ есть реальная возможность заставить Киев капитулировать.
"Хватит топтаться на месте, нужно занять всю левобережную Украину", — сказал генерал армии Telegram-каналу "Радиоточка НСН".
Болдырев напомнил, что на территории Незалежной против России действуют "от трёх тысяч военных НАТО", поэтому из двух военных стратегий — захват приграничных земель и их присоединение и захват как можно большей территории противника — нужно выбирать вторую. И только реализовав её, "можно начинать торг":
"Киев может заставить капитулировать разгром группировок, захват территории и ничего другое".
По словам генерала, ВСУ "могут воевать до бесконечности", потому что им и "деньги дают, и оружие". А вот для нас "любое топтание на месте" "смертельно опасно":
"Если стоять на занимаемых рубежах, то маловероятно, что мы вынудим их сдаться. Ближайшая задача Днепр, надо занять все левобережье", уверен экс-главком.
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