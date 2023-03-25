NYT: в рядах ВСУ на Украине американские наёмники конфликтуют и занимаются мошенничеством

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Газета The New York Times (NYT) выпустила статью под названием "Украденная доблесть: Добровольцы США в Украине, которые лгут, растрачивают и препираются". Автор материала рассказывает о наёмниках, которые без боевого опыта активно действуют в зоне спецоперации, конфликтуя друг с другом и проворачивая мошеннические схемы. Американское издание ссылается на свидетельства киевских чиновников и некие документы.

"Многие (Наёмники. — Прим. ред.) борются друг с другом. Некоторые зря потратили деньги… Другие занимались благотворительностью, при этом пытаясь нажиться на войне", — пишет NYT.

Так, сообщается, что добровольцы врут о своем военном опыте, чтобы иметь доступ к оружию, в том числе американскому.