Газета The New York Times (NYT) выпустила статью под названием "Украденная доблесть: Добровольцы США в Украине, которые лгут, растрачивают и препираются". Автор материала рассказывает о наёмниках, которые без боевого опыта активно действуют в зоне спецоперации, конфликтуя друг с другом и проворачивая мошеннические схемы. Американское издание ссылается на свидетельства киевских чиновников и некие документы.
"Многие (Наёмники. — Прим. ред.) борются друг с другом. Некоторые зря потратили деньги… Другие занимались благотворительностью, при этом пытаясь нажиться на войне", — пишет NYT.
Так, сообщается, что добровольцы врут о своем военном опыте, чтобы иметь доступ к оружию, в том числе американскому.
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