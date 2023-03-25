Генерал британской армии в отставке Ричард Бэрронс обратился с необычной просьбой к российскому президенту Владимиру Путину. Он попросил предупредить Британию за пять или десять лет до "внезапного нападения" России, чтобы справиться с ним. Об этом пишет Daily Mail.
По мнению собеседника издания, состояние вооружённых сил Британии настолько ухудшилось из-за сокращения финансирования, что в случае внезапного нападения защитить себя стране будет очень сложно.
Генерал отметил, что британская армия была готова к бою в течение нескольких часов во время холодной войны в любое время.
Ранее сэр Берронс заявлял, что запасы снарядов в армии Соединённого Королевства кончатся за один день в случае прямого военного столкновения с Россией.
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