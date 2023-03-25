Военкор Сладков заявил о новой эре в зоне спецоперации на Украине

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков побывал на Запорожском направлении и пообщался с операторами дронов, которые работают в сложных условиях под обстрелами.

Он сообщил, что ВСУ нарастили свой воздушный потенциал буквально на глазах в течение последнего месяца. Но "воздушными карликами" ещё надо уметь управлять. Сейчас в зоне спецоперации наступила эра скоростных дронов, констатировал Сладков.

"Достойных пилотов (операторов) не так много. Тут уже на пальцах не научишь, как внутри развалин гонять и в танковый люк дроном-камикадзе попадать. Нужен отбор кандидатов в пилоты и серьёзная подготовка", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Российские же энтузиасты создают центры операторов скоростных дронов, и делают они это на пожертвования бизнеса РФ. Военнослужащие изъявляют желание обучиться, а командиры, понимая правильность таких стремлений, отправляют их на учёбу, заключил Сладков.