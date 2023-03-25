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Экс-советник Кучмы Соскин о нехватке военных в войсках ВСУ: "Хватают людей на улицах"

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Силовые структуры

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что при наборе призывников в армию украинские военные комиссары проявляют беспредел. Об этом он заявил на своём YouTube-канале.

Экс-советник Кучмы Соскин о нехватке военных в войсках ВСУ: "Хватают людей на улицах"

"Где их набрать? <…> Идёт просто страшная агрессия, хватают людей на улицах, в домах. В Одессе ходят военкомы, вскрывают отмычками двери", — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Киев готовит наступление в направлении Луганска и Запорожской области с целью "разрушения сухопутного моста в Крыму". Однако заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что такая атака на полуостров приведёт к эскалации конфликта и будет встречена "неизбежным возмездием" с применением всех доступных военных средств.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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