Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что при наборе призывников в армию украинские военные комиссары проявляют беспредел. Об этом он заявил на своём YouTube-канале.
"Где их набрать? <…> Идёт просто страшная агрессия, хватают людей на улицах, в домах. В Одессе ходят военкомы, вскрывают отмычками двери", — рассказал он.
Ранее сообщалось, что Киев готовит наступление в направлении Луганска и Запорожской области с целью "разрушения сухопутного моста в Крыму". Однако заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что такая атака на полуостров приведёт к эскалации конфликта и будет встречена "неизбежным возмездием" с применением всех доступных военных средств.
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