Экс-советник Кучмы Соскин о нехватке военных в войсках ВСУ: "Хватают людей на улицах"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что при наборе призывников в армию украинские военные комиссары проявляют беспредел. Об этом он заявил на своём YouTube-канале.

"Где их набрать? <…> Идёт просто страшная агрессия, хватают людей на улицах, в домах. В Одессе ходят военкомы, вскрывают отмычками двери", — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Киев готовит наступление в направлении Луганска и Запорожской области с целью "разрушения сухопутного моста в Крыму". Однако заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что такая атака на полуостров приведёт к эскалации конфликта и будет встречена "неизбежным возмездием" с применением всех доступных военных средств.