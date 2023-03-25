РИА Новости: офицер Росгвардии Потапов в одиночку спас граждан от ВСУ и героически погиб в зоне СВО

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

80 лет спустя российские солдаты совершают героические подвиги, которые напоминают истории советских военных времён Великой Отечественной войны. Обозреватели РИА Новости рассказали о некоторых из них.

30 августа боевики ВСУ атаковали город Изюм в Харьковской области при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS. Но сначала подразделения Росгвардии, расположенные в городе, бросились спасать мирное население.

В ходе борьбы с врагом офицер Александр Потапов защитил двух граждан от осколков американских ракет, но погиб сам. Его подчинённые также смогли спасти около 30 человек, не жалея себя. Посмертно Потапов был награждён званием Героя России.

Офицер Балдан Цыдыпов из Бурятии спас более 150 своих сослуживцев. Он замыкал колонну техники ВС РФ, которая попала под обстрел противника на БМП-2. Несмотря на полученные ранения и контузию, командир быстро сориентировался и открыл огонь по врагу из всех орудий, имеющихся на боевой машине. Цыдыпов выжил, но после боя ему пришлось перенести 14 сложных операций в госпитале.