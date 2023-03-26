Рогов: житель подконтрольного Киеву Гуляйполя устроил самосуд над боевиками ВСУ

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Житель подконтрольного киевскому режиму Гуляйполя Запорожской области организовал самосуд над боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ), следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.

По его словам, один из украинских военнослужащих хотел ударить мужчину, однако тот начал сопротивляться. Чиновник добавил, что жителю Гуляйполя удалось забрать оружие у солдата ВСУ.

"Убил обидчика и ранил ещё троих его сослуживцев", — пояснил Рогов в беседе с РИА Новости.

Он также отметил, что Киев называет это ЧП бытовым конфликтом. Мужчину, устроившего самосуд на украинскими боевиками, обвинили в поддержке России, заключил представитель администрации.

Ранее Рогов сообщил, что армия Украины готовит прорыв линии соприкосновения у населённого пункта Орехов Запорожской области.