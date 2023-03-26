Модифицированный украинский беспилотник, который вскоре поступит на вооружение ВСУ, уже изучают российские конструкторы, рассказал представитель администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.
"Прототип модифицированной версии нового украинского беспилотника, созданного на основе "Лелека-100" был получен и доставлен в целости и сохранности по нашим каналам, а затем передан конструкторам", — заявил он в интервью агентству РИА Новости.
Рогов уточнил, что захваченный дрон является секретной разработкой, ещё не запущенной в массовое производство. Специалисты всесторонне изучат характеристики БПЛА и найдут способы противодействия к моменту появления беспилотника на передовой.
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