Надводные морские беспилотники ВСУ, атаковавшиеся Севастополь 22 марта, в числе прочего собирали разведывательные данные об оборонительных сооружениях, уверен военный эксперт Алексей Леонков.
Специалисты предсказывают окончание спецоперации ВС РФ на Украине к осени 2023 года, но до этого момента российские войскам придётся отбить крупномасштабное контрнаступление ВСУ. Для этой атаки украинское командование сейчас активно собирает разведданные.
"Более масштабная атака может быть синхронизирована с наземным украинским наступлением. И она может быть комбинированной — в ней могут участвовать как морские, так и летательные аппараты", — предупредил Леонков в интервью изданию "Известия".
Разведка надводными дронами может быть отработкой новой военной тактики, придуманной в штабах США и Великобритании, предположил военный эксперт.
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