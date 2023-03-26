Руководитель канцелярии польского премьера Михал Дворчик сообщил, что за неделю трое граждан погибли на Украине. Они участвовали в боевых действиях на стороне Киева, отметил чиновник.
"В больнице Днепра скончался тяжелораненый польский доброволец", — написал политик на своей официальной странице в Twitter*.
Дворчик назвал неделю трагической. Вместе с этим глава канцелярии рассказал о добровольце, которого направили для лечения в Киев.
Ранее руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий выразил разочарование по поводу снижения аппетита Евросоюза к антироссийским санкциям.
* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.
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