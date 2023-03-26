Глава канцелярии премьера Моравецкого заявил о смерти трёх поляков на Украине в зоне спецоперации

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель канцелярии польского премьера Михал Дворчик сообщил, что за неделю трое граждан погибли на Украине. Они участвовали в боевых действиях на стороне Киева, отметил чиновник.

"В больнице Днепра скончался тяжелораненый польский доброволец", — написал политик на своей официальной странице в Twitter*.

Дворчик назвал неделю трагической. Вместе с этим глава канцелярии рассказал о добровольце, которого направили для лечения в Киев.

Ранее руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий выразил разочарование по поводу снижения аппетита Евросоюза к антироссийским санкциям.

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