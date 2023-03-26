Российские военные уничтожили в боях у Сватова в ЛНР опытного командира отряда разведчиков "Дебоширы цирка" вооружённых сил Украины (ВСУ) Ивана Щёголева с позывным "Щегол". Сообщения о гибели националиста появились в соцсетях.
Отмечается, что в националистический батальон он вступил ещё в 2016 году, воевал под командованием уничтоженного недавно главаря нацистов Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи".
Ранее сообщалось, что военные РФ отбили атаку элитного спецназа ВСУ и наёмников в районе Марьинки под Донецком.
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Бойцы ВС РФ совершили подвиги, которые напоминают истории советских военных времён ВОВ.