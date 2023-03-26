Литовкин: на боеприпасы с ураном Россия может ответить снарядами с вольфрамом

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Виктор Литовкин предположил, каким может быть ответ России на возможное использование на Украине снарядов с обеднённым ураном, которые пообещала передать Киеву Британия.

Вариантов тут может быть несколько, считает эксперт. Например, в качестве ответа ВС РФ могут использовать противотанковые снаряды с вольфрамом, пробивающие любую броню, но не оставляющие при этом никакой радиоактивной пыли — неизбежное следствие применения боеприпасов с обеднённым ураном.

"Это англичане или американцы ставят урановый сердечник, потому что он дешевле вольфрамового. Тем более вольфрама у них нет, так как вольфрам — редкоземельный металл. А мы ставим в сердечник вольфрам. Он броню пробивает, но не оставляет радиационной пыли и не заражает местность", — пояснил Литовкин, слова которого передаёт РЕН ТВ.

Хотя при этом эксперт уверен, что Россия прежде всего сделает всё, чтобы Украина не получила обещанные западные снаряды с обеднённым ураном, расценив их как законную цель для ВС РФ, о чём уже предупреждало российское руководство.