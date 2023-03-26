Один из вариантов ответа России на возможные поставки Украине снарядов с обеднённым ураном — военно-дипломатический. Такое мнение высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Эксперт пояснил, что Британию можно привлечь к ответственности в Совбезе ООН в рамках незаконной передачи ядерных технологий, что не имеют права делать участники ядерного клуба без согласования.
Матвийчук обратил внимание, что уничтожение снарядов с обеднённым ураном может производиться не на Украине, а на складах Западной Европы, если другим способом решить проблему не удастся.
"Мы можем привлечь их к ответу в Совете Безопасности ООН. С точки зрения военной позиции, Путин уже заявил, что тактическое ядерное оружие будет размещено в Белоруссии. Мы будем уничтожать эти боеприпасы не на территории Украины, а там, где они будут складироваться. Возможно, это будет Западная Европа, — сказал Матвийчук в беседе с NEWS.ru.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби пытался дать понять, что такого рода снаряды отношения к ядерному оружию не имеют, потому что якобы не несут радиационной угрозы.
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