Матвийчук: Британию можно привлечь к ответу в Совбезе ООН за поставки снарядов с обеднённым ураном

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Один из вариантов ответа России на возможные поставки Украине снарядов с обеднённым ураном — военно-дипломатический. Такое мнение высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Эксперт пояснил, что Британию можно привлечь к ответственности в Совбезе ООН в рамках незаконной передачи ядерных технологий, что не имеют права делать участники ядерного клуба без согласования.

Матвийчук обратил внимание, что уничтожение снарядов с обеднённым ураном может производиться не на Украине, а на складах Западной Европы, если другим способом решить проблему не удастся.

"Мы можем привлечь их к ответу в Совете Безопасности ООН. С точки зрения военной позиции, Путин уже заявил, что тактическое ядерное оружие будет размещено в Белоруссии. Мы будем уничтожать эти боеприпасы не на территории Украины, а там, где они будут складироваться. Возможно, это будет Западная Европа, — сказал Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби пытался дать понять, что такого рода снаряды отношения к ядерному оружию не имеют, потому что якобы не несут радиационной угрозы.