Стратегическая цель весеннего наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) — перерезать коридор между Крымом и российской границей вдоль Азовского моря. Об этом пишет CNN со ссылкой на украинскую разведку.
Издание заявляет, что командование ВСУ планирует нанести удар на юг в направлении Мелитополя и в районы Херсона, прилегающие к Крыму. Открытым остаётся вопрос о том, попытаются ли украинские войска войти в Крым, отметил автор материала.
Ряд официальных лиц США с явной прохладцей относятся к такой перспективе, полагая, что это приведёт к непредсказуемой эскалации, говорится в статье.
Ранее генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес заявил, что захват Крыма очень быстро изменит ход военного конфликта, если в Вашингтоне открыто заявят, что хотят победы Украины.
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