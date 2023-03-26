CNN: цель весеннего наступления ВСУ — перерезать коридор между Крымом и границей РФ

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Стратегическая цель весеннего наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) — перерезать коридор между Крымом и российской границей вдоль Азовского моря. Об этом пишет CNN со ссылкой на украинскую разведку.

Издание заявляет, что командование ВСУ планирует нанести удар на юг в направлении Мелитополя и в районы Херсона, прилегающие к Крыму. Открытым остаётся вопрос о том, попытаются ли украинские войска войти в Крым, отметил автор материала.

Ряд официальных лиц США с явной прохладцей относятся к такой перспективе, полагая, что это приведёт к непредсказуемой эскалации, говорится в статье.

Ранее генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес заявил, что захват Крыма очень быстро изменит ход военного конфликта, если в Вашингтоне открыто заявят, что хотят победы Украины.