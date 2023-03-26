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Ветеран ВС США Дрейвен: ВСУ "держатся" за счёт солдат НАТО

0:59
Силовые структуры

Украинской армии было бы нечего противопоставить ВС РФ, если бы не воюющие в её рядах солдаты НАТО, сражающиеся за Киев. ОБ этом напомнил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

Ветеран ВС США Дрейвен: ВСУ "держатся" за счёт солдат НАТО

Дрейвен уверен, что по распоряжению Вашингтона действующие американские военные надели украинскую военную форму, и их примеру последовали и другие союзники США по НАТО.

Однако об этом никто не говорит официально, и не будет говорить впредь, уверен американский ветеран. Ведь если Киев проиграет, никто из этих военных ВС США не вернётся обратно.

Писатель подчеркнул, что при всём при этом участие военных регулярной армии США в украинском конфликте давно не тайна.

"Украина давно бы пала, если бы за нее сражались только украинские военные. Я не могу поверить, что это до сих пор обсуждают", — заключил Дрейвен в своём Twitter*.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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