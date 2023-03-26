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Ветеран армии США Дрейвен: после сдачи Бахмута ВСУ будут постоянно отступать

0:56
Силовые структуры

После сдачи Бахмута (Артёмовска) украинская армия будет вынуждена постоянно отступать. Такую же линию обороны, которая действует в этом городе, Украина дальше выстроить уже не сможет. Об этом заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен в своих соцсетях.

Ветеран армии США Дрейвен: после сдачи Бахмута ВСУ будут постоянно отступать

Он отметил, что Запад будет преуменьшать значение освобождения Бахмута Россией. Но на самом деле для обороны Украины всё почти закончено, считает бывший офицер ВС США.

Сдачу Бахмута Дрейвен сравнил с потерей замка, после которого бои начинают идти за менее защищённые оборонительные точки.

Ранее генерал армии США в отставке Бен Ходжес заявил, что возможные успехи ВСУ на востоке не будут иметь такого стратегического эффекта, как захват Крыма, который очень быстро изменит ход спецоперации.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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