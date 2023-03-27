Из-за своей поддержки Украины США находятся на грани войны с Россией. Об этом заявил эксперт по геополитике и основатель частной разведывательной компании Кервин Окойн в беседе с британским таблоидом Express.
На тот факт, что Россия и НАТО расходятся во мнениях по поводу поддержки Украины, аналитик обратил пристальное внимание.
Америка, по мнению эксперта, балансирует на тонкой грани между расширенной поддержкой Украины и полномасштабной войной с Россией.
Разведчик отметил, что эскалацию конфликта и провокационные действия страны воспринимают по-разному. Тревожный звонок уже был в тот момент, когда США запустили свой беспилотник MQ-9 Reaper над Чёрным морем, заключил собеседник издания.
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