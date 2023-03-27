Марочко: боевики ВСУ получили польские гаубицы Krab на Купянском направлении

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинским боевикам, дислоцированным на Купянском направлении, передали самоходные гаубицы Krab, произведённые в Польше, заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, 155-миллиметровые артиллерийские установки замечены у Синьковки, Песчаного и Стельмаховки. Он отметил, что на многих гаубицах сохранена "родная раскраска" Вооружённых сил Польши.

"Однако на бортах и башне присутствуют украинские флаги и кресты", — рассказал подполковник в беседе с ТАСС.

Кроме того, он добавил, что получил эту информацию от российских разведчиков.

Ранее Марочко сообщил об активизации боевой авиации ВСУ на Купянском направлении.