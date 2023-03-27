Украинским боевикам, дислоцированным на Купянском направлении, передали самоходные гаубицы Krab, произведённые в Польше, заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, 155-миллиметровые артиллерийские установки замечены у Синьковки, Песчаного и Стельмаховки. Он отметил, что на многих гаубицах сохранена "родная раскраска" Вооружённых сил Польши.
"Однако на бортах и башне присутствуют украинские флаги и кресты", — рассказал подполковник в беседе с ТАСС.
Кроме того, он добавил, что получил эту информацию от российских разведчиков.
Ранее Марочко сообщил об активизации боевой авиации ВСУ на Купянском направлении.
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