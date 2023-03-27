Рогов: ВСУ сосредоточили до 75 тысяч боевиков на Запорожском направлении

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим сосредоточил до 75 тысяч украинских боевиков на Запорожском направлении, которые будут пытаться отодвинуть линию соприкосновения. Об этом предупредил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, армия Украины намеревалась провести наступательную операцию 23 марта, однако российские военные сорвали планы Киева, ударив по позициям ВСУ с помощью артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он добавил, что сейчас в украинских подразделениях в районе Орехова идёт перегруппировка с учётом новых резервов.

"Суммарно не менее 75 тысяч боевиков на Запорожском направлении", — подчеркнул Рогов в беседе с ТАСС.

ВСУ, скорее всего, продолжат предпринимать попытки наступления в этой зоне боевых действий, резюмировал чиновник.

Ранее Рогов сообщил, что украинские боевики устраивают репрессии в подконтрольной Киеву части Запорожской области.