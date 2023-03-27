Бывший премьер Словакии обвинил власти в нарушении конституции из-за поставок истребителей на Украину

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-руководитель правительства Словакии, лидер партии SMER Роберт Фицо заявил, что власти страны нарушили закон, когда отправили ВСУ военные самолёты МиГ-29.

Как подчеркнул политик, такие поставки нарушают конституцию страны. Любой юрист скажет, что чиновники не имели права отправлять на Украину истребители, добавил бывший премьер.

"Тема не закрыта, мы настаиваем на квалифицированном расследовании", — отметил Фицо на своей Facebook*-странице.

Ранее глава Минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Братислава поставила Киеву четыре истребителя МиГ-29.

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