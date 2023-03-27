Экипаж российского истребителя Су-27 отбросил американские беспилотники RQ-4B на расстояние от 100 до 130 километров в сторону нейтрального воздушного пространства над Чёрным морем. Об этом пишет "Военное дело".
В результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом MQ-9A Reaper США истребитель Су-27 успешно активировал систему аварийного сброса топлива, что привело к падению дрона. Элементную базу БРЭО извлекли из упавшего аппарата, что дало Министерству обороны РФ важную информацию о параметрах критических радиоэлектронных узлов БПЛА.
Командование ВВС США ввело обширный запрет на полёты разведывательных бортов НАТО в нейтральном воздушном пространстве Черноморского региона после инцидента. Это ограничение может также затронуть высотные беспилотники RQ-4B Global Hawk, которые проводили разведку у побережья Крыма и Краснодарского края.
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