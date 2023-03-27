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Истребитель Су-57 ВКС РФ отбросил американские беспилотники RQ-4B за пределы рубежей эффективной работы РЛС AN/ZPY-2

1:04
Силовые структуры

Экипаж российского истребителя Су-27 отбросил американские беспилотники RQ-4B на расстояние от 100 до 130 километров в сторону нейтрального воздушного пространства над Чёрным морем. Об этом пишет "Военное дело".

Истребитель Су-57 ВКС РФ отбросил американские беспилотники RQ-4B за пределы рубежей эффективной работы РЛС AN/ZPY-2

В результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом MQ-9A Reaper США истребитель Су-27 успешно активировал систему аварийного сброса топлива, что привело к падению дрона. Элементную базу БРЭО извлекли из упавшего аппарата, что дало Министерству обороны РФ важную информацию о параметрах критических радиоэлектронных узлов БПЛА.

Командование ВВС США ввело обширный запрет на полёты разведывательных бортов НАТО в нейтральном воздушном пространстве Черноморского региона после инцидента. Это ограничение может также затронуть высотные беспилотники RQ-4B Global Hawk, которые проводили разведку у побережья Крыма и Краснодарского края.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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