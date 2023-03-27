WSJ: армия Украины не сможет начать контрнаступление в стиле НАТО ударом с воздуха

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные, несмотря на прохождение курса боевой подготовки и поставки западных вооружений, не способны начать контрнаступление в стиле Североатлантического альянса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, массированные атаки с воздуха почти всегда открывают наступательные операции НАТО. Отмечается, что у армии Украины недостаточно истребителей и крылатых ракет для удара по позициям РФ.

"Украина не сможет начать атаку в стиле НАТО", — подчёркивается в материале.

При этом в статье сказано, что удары с воздуха помогли бы ВСУ "выбить" российских военных из окопов. Как пояснил американский подполковник в отставке Джон Нагл, киевский режим, скорее всего, не станет рисковать имеющимися боевыми самолётами в противостоянии с Россией.

Опрошенные газетой аналитики считают, что Украина при наступлении будет использовать высокоточное оружие дальнего действия, то есть ракеты и артиллерийские установки. ВСУ провалят атаку с применением танков НАТО, ведь Запад поставил лишь небольшое количество боевых машин Киеву, резюмировали специалисты.