Украинские военные, несмотря на прохождение курса боевой подготовки и поставки западных вооружений, не способны начать контрнаступление в стиле Североатлантического альянса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации издания, массированные атаки с воздуха почти всегда открывают наступательные операции НАТО. Отмечается, что у армии Украины недостаточно истребителей и крылатых ракет для удара по позициям РФ.
"Украина не сможет начать атаку в стиле НАТО", — подчёркивается в материале.
При этом в статье сказано, что удары с воздуха помогли бы ВСУ "выбить" российских военных из окопов. Как пояснил американский подполковник в отставке Джон Нагл, киевский режим, скорее всего, не станет рисковать имеющимися боевыми самолётами в противостоянии с Россией.
Опрошенные газетой аналитики считают, что Украина при наступлении будет использовать высокоточное оружие дальнего действия, то есть ракеты и артиллерийские установки. ВСУ провалят атаку с применением танков НАТО, ведь Запад поставил лишь небольшое количество боевых машин Киеву, резюмировали специалисты.
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