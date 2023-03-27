Польский премьер Моравецкий о планах ВСУ наступать: будет очень тяжело

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий оценил намерение Украины запустить наступление. Как подчеркнул премьер, обстановка будет "крайне тяжёлой".

"Большой потенциал и грубую силу русских нельзя недооценивать", — предупредил Моравецкий, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют в ближайшее время контрнаступать под Артёмовском (Бахмутом). По данным военного, сейчас происходит наиболее интенсивная фаза боёв за город.