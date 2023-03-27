Руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий оценил намерение Украины запустить наступление. Как подчеркнул премьер, обстановка будет "крайне тяжёлой".
"Большой потенциал и грубую силу русских нельзя недооценивать", — предупредил Моравецкий, слова которого приводит The Wall Street Journal.
Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют в ближайшее время контрнаступать под Артёмовском (Бахмутом). По данным военного, сейчас происходит наиболее интенсивная фаза боёв за город.
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Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.