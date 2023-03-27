Сатановский: победим США, когда создадим проблемы внутри их страны

Победить США в геополитическом противостоянии Российской Федерации поможет только единственный способ.

Об этом сообщил востоковед и политический аналитик Евгений Сатановский.

По его словам, Вашингтон ведёт против России грязную игру, стремясь дестабилизировать РФ за счет локальных конфликтов у российских границ. Для победы над Штатами Кремлю надо тоже отойти от всяких правил. России следует воспользоваться как раз американской тактикой, отметил эксперт.

"Отбиться можно, только если мы действуем так же, создавая врагу проблемы внутри его собственного дома и на всей периферии, которую он в состоянии охватить. Везде, где есть возможность эти проблемы создавать, их необходимо создавать", — отметил президент института Ближнего Востока в эфире "Соловьев Live".

Раньше о целях агрессивной западной политики заявил министр внутренних дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, Запад намерен нанести РФ сокрушительное поражение без возможности скорого восстановления.