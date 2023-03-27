Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Читатели Haber7 пришли в восторг от "ядерного хода" Путина в Белоруссии
Sky News: на Украине допускают усиление мобилизации для стягивания войск к границе с Белоруссией
Поддержавший СВО актёр Сергей Горобченко признался, что не держит зла на своего тестя Александра Невзорова*
Сотрудники МЧС в Бурятии сообщили о нескольких правилах во время падения в гололёд
Патрушев заявил о наличии у России уникального оружия, способного уничтожить любого противника
Гагин: хаотичные удары ВСУ по ДНР говорят об их неготовности к контрнаступлению
На Украине попросили запретить TikTok из-за распространения большого количества пропаганды
WSJ: армия Украины не сможет начать контрнаступление в стиле НАТО ударом с воздуха
Бывший бухгалтер детдома Людмила Огурцова попала под новые обвинения и осталась без драгоценностей

Сатановский: победим США, когда создадим проблемы внутри их страны

Силовые структуры

Победить США в геополитическом противостоянии Российской Федерации поможет только единственный способ.

Сатановский: победим США, когда создадим проблемы внутри их страны

Об этом сообщил востоковед и политический аналитик Евгений Сатановский.

По его словам, Вашингтон ведёт против России грязную игру, стремясь дестабилизировать РФ за счет локальных конфликтов у российских границ. Для победы над Штатами Кремлю надо тоже отойти от всяких правил. России следует воспользоваться как раз американской тактикой, отметил эксперт.

"Отбиться можно, только если мы действуем так же, создавая врагу проблемы внутри его собственного дома и на всей периферии, которую он в состоянии охватить. Везде, где есть возможность эти проблемы создавать, их необходимо создавать", — отметил президент института Ближнего Востока в эфире "Соловьев Live".

Раньше о целях агрессивной западной политики заявил министр внутренних дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, Запад намерен нанести РФ сокрушительное поражение без возможности скорого восстановления.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Житель Гуляйполя убил боевика ВСУ и ранил его сослуживцев

Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Рогов: житель подконтрольного Киеву Гуляйполя устроил самосуд над боевиками ВСУ
Яна Поплавская согласилась с критикой российских властей в разговоре Пригожина и Ахмедова: "В точку"
"В точку": Яна Поплавская согласилась с критикой российских властей в разговоре Пригожина и Ахмедова
Начинается заключительная глава СВО — военный аналитик Белл
Немцы пожаловались на банкротство из-за отсутствия русских — Schwaebische Zeitung
Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Ответом РФ на применение снарядов с ураном на Украине могут стать боеприпасы с вольфрамом
Только лопаты остались: британцы захейтили генерала Бэрронса за обращение к Путину
Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой
Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой
Последние материалы
Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно
Сотрудники МЧС в Бурятии сообщили о нескольких правилах во время падения в гололёд
Патрушев заявил о наличии у России уникального оружия, способного уничтожить любого противника
Гагин: хаотичные удары ВСУ по ДНР говорят об их неготовности к контрнаступлению
На Украине попросили запретить TikTok из-за распространения большого количества пропаганды
WSJ: армия Украины не сможет начать контрнаступление в стиле НАТО ударом с воздуха
Бывший бухгалтер детдома Людмила Огурцова попала под новые обвинения и осталась без драгоценностей
Основатель "СберМегаМаркета" Жулин в реанимации, его девушка мертва после капельниц из плаценты
В Оренбурге жителям покажут модель будущего памятника Юрию Шатунову
Польский премьер Моравецкий о планах ВСУ наступать: будет очень тяжело
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников