Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о своей поездке в Запорожскую область. Как заявил президент, он находился на передовой.
Вместе с этим Зеленский отметил, что для него большая честь стоять рядом с военными ВСУ. Также руководитель страны поблагодарил солдат. Они защищают Украину, её суверенитет и детей граждан, сказал президент.
"Мы обязательно победим", — заключил Зеленский в своём Telegram-канале.
Ранее глава Украины посетил Артёмовск (Бахмут). Об этом 20 декабря прошлого года заявил пресс-секретарь лидера Сергей Никифоров.
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Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.