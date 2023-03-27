Зеленский заявил, что побывал на позициях ВСУ в Запорожской области

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о своей поездке в Запорожскую область. Как заявил президент, он находился на передовой.

Вместе с этим Зеленский отметил, что для него большая честь стоять рядом с военными ВСУ. Также руководитель страны поблагодарил солдат. Они защищают Украину, её суверенитет и детей граждан, сказал президент.

"Мы обязательно победим", — заключил Зеленский в своём Telegram-канале.

Ранее глава Украины посетил Артёмовск (Бахмут). Об этом 20 декабря прошлого года заявил пресс-секретарь лидера Сергей Никифоров.