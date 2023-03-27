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Депутат ГД Юрий Швыткин не исключил призыв 400 тысяч контрактников в войска ВС РФ

1:03
Силовые структуры

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия может набрать до 400 тысяч контрактников для службы в армии, однако этот процесс не будет быстрым. Об этом эксперт рассказал в интервью НСН.

Депутат ГД Юрий Швыткин не исключил призыв 400 тысяч контрактников в войска ВС РФ

"Уверен, что мы выполним задачу, поставленную главнокомандующим, довести армию до 1,5 млн человек. Кто из контрактников будет участвовать в СВО, а кто нет, будет определять руководство воинских частей. В контрактах всё прописано", — сказал Швыткин.

Эксперт подчеркнул, что речь идёт только о добровольном призыве в армию. Он отметил, что увеличение численности ВС РФ до 1,5 миллиона человек предполагает набор на контрактной основе.

По словам Швыткина, сейчас военные комиссариаты проводят соответствующую работу, включая индивидуальные беседы с желающими. Он также подчеркнул, что нет принудительного порядка набора.

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Украинский военный живет на фронте 3 часа
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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