Депутат ГД Юрий Швыткин не исключил призыв 400 тысяч контрактников в войска ВС РФ

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия может набрать до 400 тысяч контрактников для службы в армии, однако этот процесс не будет быстрым. Об этом эксперт рассказал в интервью НСН.

"Уверен, что мы выполним задачу, поставленную главнокомандующим, довести армию до 1,5 млн человек. Кто из контрактников будет участвовать в СВО, а кто нет, будет определять руководство воинских частей. В контрактах всё прописано", — сказал Швыткин.

Эксперт подчеркнул, что речь идёт только о добровольном призыве в армию. Он отметил, что увеличение численности ВС РФ до 1,5 миллиона человек предполагает набор на контрактной основе.

По словам Швыткина, сейчас военные комиссариаты проводят соответствующую работу, включая индивидуальные беседы с желающими. Он также подчеркнул, что нет принудительного порядка набора.

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